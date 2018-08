Trofeo De Dominicis padri contro figli, una occasione per ricordare il presidente scomparso Francesco

Vastogirardi:Padri contro Figli, 3a ediz. Trofeo memorial Francesco De Dominicis. Si è svolta a Vastogirardi la 4a Ediz. della partita Padri contro Figli, 3a Ediz. Trofeo memorial Francesco De Dominicis. Una manifestazione che nasce nel 2015 come una sfida generazionale goliardica ma che assume una valenza sentimentale nel 2016 dopo la scomparsa del compianto Francesco de Dominicis, figura importante per il calcio Vastese perchè rifondatore e presidente anni addietro della squadra del Vastogirardi calcio.

Francesco aveva partecipato alla prima edizione col figlio Davide, uno dei ragazzi del bel gruppo dei nostri giovani calciatori in erba, e aveva portato la sua verve e allegria a tutto il gruppo di partecipanti, era una persona attiva, partecipativa, sempre disponibile e allegro, un grande animatore del suo nutritissimo gruppo di amici, amato e ben voluto da tutti, scomparso improvvisamente e prematuramente nell'ottobre del 2015.

Giocatore attivo di calcio anni addietro, pendolare insieme ad altri calciatori di Vastogirardi in altre squadre alto molisane per diversi anni, decise poi di impegnarsi personalmente ed economicamente nella ricostruzione del Vastogirardi calcio, di cui è stato presidente per un lungo periodo prima di lasciarlo in eredità ai Di Lucente, rimanendo comunque uno dei più grandi tifosi. Un Memorial questo che con gli anni sta acquistando un significato sempre maggiore in paese per la sua singolarità e per il clima di festa e di unione che genera, tanto che in questa edizione ha voluto partecipare anche il DS Antonio Crudele, grande amico di Francesco:

:< Una bellissima iniziativa da portare avanti per Francesco, che era un grande amico di tutti e un grande uomo, ma anche e per le modalità con cui viene partecipata dagli sfidanti e dalla gente comune che viene coinvolta in questo clima di goliardica sfida generazionale. Quest'anno ho voluto partecipare perchè ho sentito l'importanza di questa manifestazione e devo dire che mi sono emozionato e divertito molto.>.

A fine gara si finisce, come da tradizione, con una bella merenda generale e tanti sfottò tra vinti e vincitori. Il trofeo, che è unico e viene conservato un anno dai detentori per poi rimetterlo in palio l'anno successivo, per la cronaca, a partita finita in parità e siccome la stanchezza era tanta, è stato assegnato ai Figli per decisione delle Mamme!