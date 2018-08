Calcio a 5, serie C: l'Unione Sportiva Dilettantistica Montagano Petrella presenta la nuova rosa

L’Associazione sportiva “Unione Sportiva Dilettantistica Montagano Petrella” nei giorni scorsi ha presentato il nuovo staff tecnico e la rosa degli atleti che parteciperanno al prossimo campionato di serie C di calcio 5. L’allenatore, confermato dallo scorso anno, è Agostino Civico, il vice allenatore e allenatore dei portieri è Gianluca Palladino; completa lo staff tecnico il professor Bruno Petti. La rosa dei calciatori è stata confermata dallo scorso campionato ed integrata con i nuovi atleti Dispensa Vincenzo, Gammieri Stefano, Ibero Christian e Piacci Maurizio. Nei prossimi giorni ci saranno altri tre arrivi. In allegato ci sono le foto della manifestazione che si è svolta in corso Umberto I a Montagano e le foto dei nuovi atleti. Al momento la rosa del USD Montagano Petrella è composta da Assante Michelangelo, Di Sarro Berardino, Dispensa Vincenzo, Galuppo Andrea, Gammieri Stefano, Iacovino Simone, Ibero Christian, Mariano Francesco, Mariano Lorenzo, Mariano Luca, Muccino Alessandro, Muccino Emanuele, Palladino Antonio Emilio, Piacci Maurizio, Piermarini Giacomo, Piscopo Andrea, Santullo Marco e Vitullo Diego. Per finire i dirigenti sono Amoroso Romano, Di Tommaso Tiziano, Mariano Francesco, Petrone Giovanni e Polisena Giuseppe