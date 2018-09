Scuola Calcio polisportiva Olympia Agnone, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio della Polisportiva Olympia Agnone, per la stagione 2018-19 gestita dalla struttura tecnica e organizzativa del Settore Giovanile, responsabile prof Fernando Sica. Per ogni informazione e delucidazione telefonare al 3332587823. Gli iscritti avranno l'opportunità di partecipare ai campionati regionali e provinciali con le categorie Allievi, Giovanissimi ed Esordienti. Nell’ambito delle numerose attività occhio di riguardo per la categoria Piccoli Amici, che rappresenta un serbatoio fondamentale per il futuro della scuola calcio granata. Oltre ai campionati di appartenenza, la scuola calcio dell’Agnonese organizzerà tornei nazionali e parteciperà ad eventi di caratura internazionale.