Calcio juniores, l'Olympia debutta in campionato con la Vastese

Domani, sabato 15 settembre. avvio del campionato Juniores alle ore 15.00

La Juniores Olympia Agnone farà il suo esordio contro i pari età della Vastese nella città abruzzese

Anche quest'anno l'apertura della stagione calcistica vede la società agnonese impegnata nei campionati dilettanti e giovanili e continua con successo di adesioni il progetto Scuola e Calcio e "circa quindici ragazzi , provenienti da svariate regioni italiane, frequenteranno le scuole locali e provinciali e giocheranno con la Juniores e la categoria Allievi" afferma Sica, responsabile del settore giovanile

Nell' organico di mister Fusaro e mister Antonello, riconfermati per la stagione 2018 -01, tre ragazzi, classe 2000, facenti parte del progetto SPRAR di Agnone, di nazionalità ganese e senegalese. Ancora una volta, la Polisportiva Olympia Agnone pone, fra i suoi obiettivi, valori importanti come l'integrazione, la solidarità e il gioco del calcio come momento di condivisione e di divertimento.

Quest'anno il Girone I del campionato Juniores è composto da ben 15 squadre,tutte agguerrite e assortite, fra l'altro sarà un campionato impegnativo in quanto sono previste trasferete lontane dal Molise, come quelle a Jesi e Recanati.

Nell'organico sono presenti anche ragazzi di Agnone che finito il percorso del settore giovanile saranno premiati con il nuovo ciclo della Juniores e come obiettivo raggiungibile,, la prima squadra

Buon anno sportivo al settore Giovanile agnonese da Altomolise.net