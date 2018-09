Vastese-Juniores Olympia 2-1. Esordio poco brillante dell'Agnonese

Juniores Olympia Agnone vs pari età Vastese presso la Città di Vasto alle ore 15,00, 2-1

Partita scoordinata giocata come suol dirsi "senza infamie e senza glorie".Entrambe le squadre non hanno prodotto azioni di rilievo nei due segmenti del gioco. La squadra nostrana macina abbastanza gioco ma non finalizza e perde diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Inizio favorevole per i nostri ragazzi con Ziroli che al 15' segna su atterramento in area di Zentena Ma il pareggio non tarda ad arrivare e al 35' su una corta respinta della difesa siamo sull'1-1

Nella ripresa nulla di rilevante, la vastese gioca con 10 calciatori a causa di una espulsione, e al 30' va in vantaggio per un errore della difesa . Partita finita 2-1.

La dichiarazione di Mister Fusaro: "Inizia male la stagione per la Juniores, partita scoordinata e occasioni mancate e imprecisioni, con un primo tempo giocato sostanzialmente bene, ma che non ha prodotto grandi risultati Resta un pò di amaro in bocca ma c'è da lavorare parecchio"