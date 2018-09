 "Festa del Calcio Molisano" premiati Donkeys Agnone( campionato di I Categ) 1ª classificata girone B - promossa in Promozione

Si svolgerà questa sera 21 settembre 2018 presso la sala riunioni dell’Hotel Villa D’Evoli di Castropignano alla presenza del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale Vito Tisci e al Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, l’Assemblea Straordinaria elettiva del Comitato Regionale Molise.L’assemblea è convocata per designare un candidato alla carica di consigliere Federale e due candidati alla carica di Consigliere Nazionale Federale che la LND dovrà indicare il prossimo 22 ottobre quando tutte le componenti federali si ritroveranno per eleggere la nuova governance della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per i due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale, la Lega Nazionale Dilettanti ha già annunciato che indicherà due donne.

Al termine dell’assemblea si sarà la “Festa del Calcio Molisano”, il consueto appuntamento nel corso del quale saranno premiate le società, i dirigenti, i calciatori e gli arbitri per i risultati ottenuti nella passata stagione.

Fra i premiati i Donkeys Agnone, riceveranno il premio per la vittoria del Campionato di Prima Categoria 2017/2018.

Ecco l'elenco di tutti i premiati alla "Festa del Calcio Molisano" che si terrà a margine dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

A.S.D. Isernia Football Club

Vincente il campionato e promosso in Serie “D”

Pol. Vastogirardi

2ª classificata dopo la regular season e ammessa direttamente agli “spareggi tra le seconde”

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

A.S.D. F.W.P. Matese

Vincente il campionato

A.S.D. Pietramontecorvino

2ª classificata promossa direttamente in Eccellenza

A.S.D. Roseto

3ª classificata dopo i Playoff e promossa in Eccellenza

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

A.S.D. Aurora Capriatese

1ª classificata girone A - promossa in Promozione

A.S.D. Donkeys Agnone

1ª classificata girone B - promossa in Promozione

U.S.D. Biccari

1ª classificata girone C - promossa in Promozione

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

A.S.D. Tora E Piccilli

1ª classificata girone A - promossa in Prima Categoria

A.S.D. Ripabottoni F.C.

1ª classificata girone B - promossa in Prima Categoria

A.S.D. Miranda F.C.

Vincente lo spareggio tra le seconde dei due gironi dopo i playoff -

promossa in Prima Categoria

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

U.S.D. Sesto Campano Calcio

vincente il titolo regionale (premiata sul campo) e ammessa alla fase

nazionale

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CAMPOBASSO

A.S.D. Termoli 2016

1ª classificata girone B

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ISERNIA

U.S.D. Sesto Campano Calcio

1ª classificata girone A

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

A.S.D. Mirabello Calcio

Campione regionale (premiata sul campo) e ammesso alle finali nazionali

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

A.S.D. San Leucio Campione regionale (premiata sul campo) e ammesso alle finali nazionali

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI CAMPOBASSO

A.S.D. Polisportiva Fortore

1ª classificata dopo spareggio

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI CAMPOBASSO

A.S.D. Polisportiva Fortore

1ª classificata girone A

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI CAMPOBASSO

A.S.D. San Martino Calcio 511

1ª classificata girone B

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI CAMPOBASSO

A.S.D. San Martino Calcio 511

Vincente il campionato dopo finale intergirone

TORNEO ESORDIENTI 9C9 CAMPOBASSO

Pol.D. S.S. Pietro E Paolo

1ª in graduatoria del girone A

S.S. Adriatica Campomarino

1ª in graduatoria del girone B

A.S.D. Sanniti Calcio Campobasso (Squadra B)

1ª in graduatoria del girone C

A.S.D. Sanniti Calcio Campobasso (Squadra A)

1ª in graduatoria del girone D

TORNEO ESORDIENTI 9C9 ISERNIA

A.S.D. San Leucio

1ª in graduatoria del girone A

A.S.D. Fraterna Soccer School

1ª in graduatoria del girone B

CAMPIONATO SERIE C1 DI CALCIO A 5

A.S.D. Saracena Futsal

Vincente il campionato e promosso in Serie “B”

A.S.D. Polisportiva Real Venafro

2ª classificata dopo i Playoff e ammessa alla fase nazionale degli

“spareggi tra le seconde”

CAMPIONATO SERIE C2 DI CALCIO A 5

A.S.D. Frosolone Calcio A 5

1ª classificata

A.S.D. Futsal Colli A Volturno

2ª classificata dopo i playoff

CAMPIONATO FEMMINILE CALCIO A 5

A.S.D. Arcadia Termoli Calcio A 5

1ª classificata e ammessa alla fase nazionale dei Playoff

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A 5

A.S.D. Arcadia Termoli Calcio A 5

Vincente campionato e ammessa alle finali nazionali

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5

A.S.D. San Martino Calcio 511

Campione regionale e ammesso alle finali nazionali