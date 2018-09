Tifoso granata contesta le dichiarazioni di Mister Mecomonaco rilasciate al blog "Cesena mio".Olympia Agnonese sfida il blasonato Cesena

Non tutti i tifosi hanno condiviso le dichiarazioni rilasciate dal mister dell'Olympia Agnonese, Mecomonaco al blog Cesena mio https://www.cesenamio.it/mecomonaco-cesena/ a commento della prima partita persa 0-1 in casa con il Real Giulianova e sulle previsioni del macht di domani domenica 23 in quel di Cesena.

La dichiarazione che non va giù è quella che il nostro lettore commenta così:"Penso non abbia senso già dopo la prima giornata dichiarare che manca qualcosa".

Di seguito l'articolata contestazione del tifoso alle dichiarazioni di Mecomonaco:

Seppure sconfitta alla prima giornata parlare già di rinforzi per l'Olympia mi pare almeno prematuro. Certo, avessero i ragazzi granata dato via al campionato con una vittoria oggi il morale potrebbe essere migliore ma in un campionato così lungo e difficile cambia davvero poco il risultato della prima giornata ed abbiamo ancora sotto gli occhi la stagione scorsa quando i ragazzi guidati da Candido Bucci misero sotto con merito e direi anche con gioco pregevole un San Nicolò tuttaltro che sprovveduto

. Dopo un'inizio così forse nessuno avrebbe mai immaginato che il campionato si sarebbe trasformato nella via crucis che tutti sappiamo ,il sottoscritto in primis. L'inizio pur confortante fu seguito da un solo pareggio in quel di Castelfidardo e cinque sconfitte due delle quali sul ns campo con Francavilla e Campobasso. che fu per intensità di gioco sicuramente la miglior partita dei granata diretti da Candido Bucci. Va detto anche che la squadra allestita nel 2017 /2018 contava i confermati Rullo ,Cassese,Peijc, Di Lollo ,Margarita ai quali si aggiunsero gli arrivi di Santoro , Corbo Frabotta e Fioretti ex Campobasso, Barbosa ,Ferraro ed un certo Fllippo Balzano centrocampista concreto e con la dinamite sul destro ,al quale troppo facilmente la dirigenza diede il foglio di via per il trasferimento al Gravina (Girone H ) dove ha deliziato i pugliesi con almeno 5 "eurogol" da distanze impossibili .

Se la passata stagione ci furono le scusanti anche fondate sul ritardo con cui si dovette allestire la squadra per le note difficoltà sorte con le dimissioni della dirigenza e dal convincere l'attuale presidente ad assumere la ,guida dell'Agnonese . Come detto ,nella passata stagione la via crucis dei granata intesa come dirigenza squadra e tifosi nessuno escluso si sarebbe protratta fino all'ultimo minuto dell'ultimo turno di campionato nonostante il ritorno ad Agnone del quasi santificato Pino Di Meo artefice della salvezza/miracolo torneo 2015 / 2016

Ecco, quest'anno la preparazione è iniziata per tempo come non mai ,l'allenatore Mecomonaco ha dato certo indicazioni sui giocatori che compongono la rosa, ora si tratterà di lavorare ed amalgamare la squadra , trovare il giusto ruolo ad ogni giocatore e farli rendere al meglio . Soprattutto motivare tutti i ragazzi a disposizione Per citare un'esempio su tutti della passata stagione Simone Fioretti arrivato da noi dal Campobasso , dopo.qualche partita in cui venne tenuto ai margini preferì andarsene , non che poi alla Virtus Egea abbia fatto valanghe di gol ma arrivò a 7 gol,forse con noi il solo Santoro fece meglio

Penso non abbia senso già dopo la prima giornata dichiarare che manca qualcosa, i giocatori attuali che lottano per un posto in squadra potrebbero demotivarsi e succede spesso. Non è il viatico migliore per iniziare il campionato ,non è il modo migliore per affrontare anche alcune partite lontani dal Civitelle. Concludo con una considerazione, se un Parma qualsiasi va a Milano e batte l'Inter ,perchè mai l'Olympia non potrebbe andare a battere i romagnoli a Cesena ? Forza Olympia! di Vincenzo Fabrizio