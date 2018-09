Premio Pino Nacci, vittoria per Pierpaolo Sammartino l'allenatore dei Donkeys Agnone

Ieri sera 21 settembre 2018 presso la sala riunioni dell’Hotel Villa D’Evoli di Castropignano alla presenza del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale Vito Tisci e al Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, l’Assemblea Straordinaria elettiva del Comitato Regionale Molise, al termine "la festa del calcio molisano" consueto appuntamento nel corso del quale sono state premiate le società, i dirigenti, i calciatori e gli arbitri per i risultati ottenuti nella passata stagione.

In questo ambito doppio riconoscimento per la squadra agnonese dei Donkeys premiati come squadra 1ª classificata girone B - promossa in Promozione ( campionato di I Categ) e grande soddisfazione per il premio "Pino Nacci"premio in memoria dell'allenatore cassinate, al mister dei Donkeys Pierpaolo Sammartino . La comunità agnonese si congratula con la squadra e con il bravo mister Sammartino, per i successi conseguiti