Civitelle di Agnone, Juniores Olympia- Montegiorgio 3-1. Mister Fusaro: Risultato giusto ma bisogna migliorare

Match interessante oggi presso il Civitelle di Agnone tra la locale squadra Juniores e l'asd Montegiorgio. Sicuramente partita non noiosa . I ragazzi di mister Fusaro hanno macinato gioco per l'intera partita con un secondo tempo disputato con concentrazione e energia. Il risultato si è visto 3-1.

La partita inizia un pò sottotono, i ragazzi non del tutto concentrati mancavano più di una occasione per passare in vantaggio in particolare con Zentena, Licaj, Ziroli. Successivamente uno stop di circa 10' a seguito di un infortunio riportato da un giocatore della squadra avversaria. Lo stop ha deconcentratoi i calciatori dell'Olympia e al 27' del 1tmp vanno sotto di un goal in netto fuorigioco, "non visto"

Al rientro nel 2tmp, riconquistata negli spogliatoi la giusta concentrazione l'Agnonese disputa il secondo segmento con forza e energia e perviene al pareggio con Ziroli, per poi passare in vantaggio con Licaj con replica di Bellagamba 3-1

Mister Fusaro commenta la partita: "Risultato giusto,, con un grosso 2tmp, ma dobbiamo migliorare soprattutto in fase di realizzazione dove si produce tanto ma si sbaglia altrettanto e male"