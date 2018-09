Calcio giovanile,Matelica-Juniores Olympia 2-1. Record di occasioni ma un solo goal

Oggi 29 Settembre alle ore 15.30, la Juniores Olympia, in terra marchigiana, ha affrontato un match impegnativo.La squadra del Matelica è una compagine ben organizzata, la sconfitta di misura della nostrana mostra una partita fondamentalmente equilibrata

Svariate occasioni fallite per errori da parte di entrambe le squadre. L'equilibrio iniziale tra le due squadre però improvvisamente viene interrotto dal goal del Matelica allo scadere del primo tempo su una corta respinta del portiere

Nella ripresa il gioco dei ragazzi di Mister Fusaro è di palese attacco e sfiorano il pareggio in varie occasioni. Ma per tutta risposta il Matelica raddoppia

su un contropiede per una madornale disattenzione dell' Agnonese.

Ma non basta il raddoppio a demotivare i ragazzi che continuano ad attaccare ed accorciano il risultato con Licaj al 40' che nell'occasione viene anche espulso per doppia ammonizione. Anche gli ultimi minuti di gioco sono stati di attacco , ma molti gli errori commessi

Il commento di mister Fusaro: "Dispiace perdere una partita del genere, dopo aver creato minimo dieci occasioni da goal senza segnare. Inoltre la terna arbitrale non ci faceva giocare e senza recuperare nulla. La terna ha avuto un atteggiamento alquanto irriguardoso nei nostri confronti, ha espulso un altro nostro giocatore sulla panchina"