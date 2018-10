Olimpia Agnonese, fuori Mecomonaco per scarsi risultati: presentato oggi il nuovo mister Antonio Foglia Manzillo

Alle 11.30 precise presso la sede sociale della Polisportiva Olimpia Agnone, il presidente Marco Colaizzo e il direttivo, si presentavano in conferenza stampa. Antonio Mecomonaco ex mister dell' Agnonese è stato esonerato dalla società, con i dovuti ringraziamenti per la professionalità dimostrata in questo avvio di stagione. Le motivazioni dell'esonero, come dichiarato dallo stesso presidente, i risultati attesi e non raggiunti, a pagare per primo se non si segna di solito è l'allenatore, Giusto? Sbagliato? ma tant'è, il mondo del calcio concede poche deroghe, del resto chi male comincia non è scontato che male finisce, ma aumentano sicuramente le probabilità

La conferenza finalizzata alla presentazione del nuovo tecnico Antonio Foglia Manzillo, anch'egli puntualissimo, 45enne, nato a Napoli ,conosciuto e stimato professionista del calcio, con lui il vice l'ex portiere di serie C1 e C2 Pasquale Visconti

Foglia Manzillo vanta un ottimo e vasto curriculum, in serie D.Infatti le ultime due stagioni trascorse con il Campobasso, prima ancocon il Nardò, Serpentara, Mugnano, Terracina,Juve Stabia under 19

.Il tecnico, come da lui dichiarato in conferenza stampa, era stato contattato dalla società agnonese subito dopo la fine del campionato 2018. Ma rifiutò, perchè in quel periodo non si sentiva di accettare alcuna proposta da alcuna società, visto che il rapporto con la dirigenza della squadra campobassana, nato con un vero idillio ma terminato con grosse tensioni, gli aveva causato uno stato di stress,lasciandogli l'amaro in bocca .Questo gli impedì allora di accettare proposte. Ma oggi ha dichiarato : " adesso con una società tranquilla ma solida, il paese giusto ,con una squadra di giovani, e’ il momento giusto per rimettersi in gioco"

Ha risposto con tranquillità e pacatezza alla raffica di domande di ordine tecnico, regolamentari, infrastrutturali, economiche. Crede molto nella squadra, molti giocatori sono sue conoscenze per averli allenati altrove, e' una squadra giovane e questo è un vantaggio, con buone capacità tecniche, che secondo il mister ha solo un grande problema: " bisogna recuperare serenità, comunque la squadra le ultime due partite ha pareggiato, perciò e' unà buona squadra,hanno paura di vincere, succede spesso,nelle squadre composte da giovani, e' solo una questione mentale", ha affermato.

Molte domande sugli schemi, i moduli, rafforzamenti di alcune aree, ma il mister ha risposto che ad oggi, a causa dei tanti infortuni, ravvede solo una debolezza in area difensiva, una area sempre molto attenzionata da lui. Una richiesta educata per l'acquisto di un difensore?

Colaizzo a domanda precisa se avesse accontentato la richiesta non diretta ma implicita del mister ha risposto: "Valuteremo se necessario si farà"

Alla domanda se avesse la certezza della salvezza, ed una eventuale risalita in classifica rispondeva: "Questa e' una società solida e se ai calciatori fai fare solo i calciatori, se hai una proprietà seria,ffidabile che non fa mancare niente, e considerando che il campionato e' ancora lungo, 34 sono ancora le partite da disputare, ritengo che esistano i presupposti per la salvezza".

Altra domanda fatta al presidente, la cui risposta ha dato la dimensione di una società piccola come l’agnonese ma che si muove su alcuni solidi principi "crede nella squadra che avete costruito?", il presidente rispondeva: "Prima che i calciatori, gli allenatori scegliamo gli uomini, e guardiamo l'aspetto umano e relazionale delle persone".

Buon lavoro mister, buon lavoro a tutti!