Roccasicura – Vastogirardi. “Una gara importante tra due società che si conoscono e si rispettano”. Grinta e cuore da mettere in campo”. Così il Ds Antonio Crudele.

VASTOGIRARDI. E’ in programma domenica 7 ottobre alle ore 15 la quinta giornata del campionato regionale di Eccellenza molisana. A sfidarsi sul comunale di Roccasicura la formazione locale contro la Polisportiva Vastogirardi di mister Farina. Un derby molto sentito in Alto Molise tra due società che si conoscono e si rispettano. L’analisi pre-gara affidata come sempre al Direttore Sportivo della formazione altomolisana Antonio Crudele.

“Domenica andremo in campo concentrati come sempre – spiega Antonio Crudele – perché affronteremo una sorta di derby, una partita davvero molto sentita contro il Roccasicura, che per caratura di uomini e rosa, secondo il mio parere, al termine del campionato potrà ambire tranquillamente al piazzamenti in zona play-off.

Di certo sul loro terreno di gioco non sarà facile e per questo ci siamo allenati sul nostro campo a Vastogirardi in questi giorni, riprendendo confidenza con l’erba naturale.

La parola d’ordine – continua il Direttore Sportivo del Vastogirardi – è sempre la stessa: rispetto per l’avversario. Dal canto nostro dovremo giocare come sappiamo e mettere in pratica tutto quello di buono fatto vedere fino ad ora poter portare a casa altri importantissimi tre punti. Si tratta di un match molto sentito anche perché nel Roccasicura ci sono diversi nostri ex giocatori e perché in queste piccole realtà ci conosciamo uno ad uno e personalmente. Siamo consapevoli che in campo ci sarà tanto agonismo ma siamo anche convinti dei nostri mezzi e conosciamo la nostra forza. Mister Farina – conclude Antonio Crudele – avrà tutti a disposizione per la gara di domenica, tranne Simonetti che ha avuto un problema fisico durante la trasferta di Roseto.

Siamo carichi e fisicamente pronti per affrontare anche questa importantissima partita.