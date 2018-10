Inguardabile Olympia Agnonese strappa un punto al San Mauro Pascoli

Diciamolo subito,l'Olympia scesa oggi in campo a San Mauro Pascoli è stata a dir poco inguardabile

E dire che al terzo minuto di gioco l'arbitro assegnava un giusto rigore agli agnonesi che Lamin calciava sciaguratamente a lato di qualche metro sulla destra del portiere. Quando al 27' circa del primo tempo Zuppardo si faceva espellere per un brutto fallo sul suo marcatore e veniva espulso succede quello che non ti aspetti. L'Agnonese in superiorità numerica si smarrisce e sparisce letteralmente dal campo , tanto che dopo pochi minuti è la Sammaurese a portarsi in vantaggio con un tiro tutt'altro che irresistibile e la chiara complicità di Kuzmanovic.

Nel secondo tempo la situazione è persino peggiorata , i romagnoli si sono chiusi come era prevedibile che facesse chi è in vantaggio e con un uomo in meno , ed anche con una buona dose di comprensibile ostruzionismo. Al 45' in contropiede Bonandi si involava verso la porta Agnonese e quando sembrava aver gia preso la mira, Cassese con mestiere lo spingeva verso l'esterno evitando il peggio. A tempo ormai scaduto e quando su corner battuto da Lauria, Corbo sfiorava di quel tanto per ingannare il portiere avversario ed evitava una sconfitta che sembrava ormai inevitabile. Solo qualche nota senza voler dare colpe a tizio e caio, la squadra vista oggi induce a più di qualche semplice meditazione da parte di tutti ,indistintamente Dirigenza tecnici e giocatori. Un elogio davvero incondizionato va fatto a quei 40/50 tifosi che si sobbarcano oltre alle spese , 800 km A/R per seguire ed incitarecomunque l' Olympia

SAMMAURESE-OLYMPIA AGNONESE 1-1 IL TABELLINO SAMMAURESE: Baldassarri, Paterni, Soumahin, Rosini, Merciari, Maioli, Santoni, Scarponi, Zuppardo, Bonandi, Louati. A disp.: Hysa, Sapucci, Lombardi N, Lombardi L, Maggioli, Toromani, Errico, Diop, Filippucci. All. Mastronicola.

OLYMPIA AGNONESE: Kuzmanovic, Bisceglia, Corbo, Ricciardi, Carrieri, Cassese, De Stefano, Salifù, Jawo, Antonelli, La Forgia A disp.: Venturini, Calabrese, Gentile, Pejic, Lauria, Nyang, Pagano, Carnevale, Dezai. All. Foglia Manzillo. Marcatori: 31′ Louati, 93′ Corbo. Espulso: Zuppardo.