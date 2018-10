L'Olympia Agnonese si prepara ad ospitare l'Avezzano

Prosegue con intensità la preparazione dei granata in vista del tanto difficile quanto delicato match di domenica prossima contro i bianco-verdi dell'Avezzano. Lavoro ridotto per capitan Litterio,Falco, Ricciardi e Corbo alle prese con risentimenti vari .

Corbo e Falco hanno poi comunque,senza forzare, preso parte al secondo tempo della partitella, pertanto è ancora prematuro azzardare con quale formazione e quale modulo l'Agnonese affronterà i cugini abruzzesi.Per le casacche nere hanno messo a segno 2 reti Sorgente e una De Simone ,con le pettorine gialle,Jawo Lamin e Carnevale.

Colpisce in positivo il metodo del nuovo mister nel condurre l'allenamento. Eravamo abituati ad allenatori che impartivano ordini più o meno perentori e sentivamo distintamente le loro voci ben oltre il recinto di gioco, Antonio Foglia Manzillo invece parla con tono pacato e dai gradoni alti della tribuna osserva la truppa, lasciando al responsabile sportivo Marinelli,il compito di arbitrare in campo

Il "secondo" mister Visconti tiene sotto torchio i due portieri Kuzmanovic e Venturini invitandoli a non preoccuparsi di dare spettacolo bloccando la palla ed in caso di dubbio respingere , con chiaro riferimento al gol subito domenica scorsa in quel di San Mauro