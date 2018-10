Calcio promozione, Donkeys Agnone Baranello, mister Sammartino: partita difficile ci aspettiamo un pubblico caloroso

Campionato Regionale di promozione 6^ giornata: Sabato 13 ottobre presso lo Stadio Comunale Civitelle alle ore 15.00 si disputerà il match tra Donkeys Agnone-Baranello. Dopo due sconfitte con due squadre ben organizzate si rende indispensabile tornare a vincere e ripartire necessariamente. Il commento di Mister Sammartino:

"Partita difficile, la rosa è al completo per affrontare questa importantissima gara, e soprattutto per ambire al massimo risultato i 3 punti.

È importante affrontarla nel migliore dei modi e mettere al piu presto la salvezza al sicuro partita dopo partita.

Ci aspettiamo un pubblico numeroso e caloroso che ci spinga in questa ardua impresa"