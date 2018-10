Eccellenza-Vastogirardi-Termoli, Antonio Crudele presenta la sfida

La Polisportiva Vastogirardi, affronterà in casa il Termoli. Una sfida che negli anni ha riservato sempre match emozionanti e molto spettacolari. L’analisi pre-gara affidata come sempre al Direttore Sportivo della formazione altomolisana, Antonio Crudele.

“Affronteremo la gara sempre con il massimo rispetto per l’avversario. Termoli rappresenta – spiega il Direttore Sportivo – una piazza storica ed importante del calcio molisano. Occorre , come sempre, mettere in campo la massima concentrazione e la massima grinta per arrivare a conquistare altri tre punti utili per il conseguimento del nostro obiettivo finale.

Da sottolineare – precisa Antonio Crudele – due dati importanti emersi in questo inizio stagione. Tra Campionato e Coppa, quindi in tutte le gare ufficiali, abbiamo subito una sola rete, sintomo di una ottima fase difensiva.

Per non parlare poi della vena realizzativa della squadra, che ha stabilito , già, nelle prime cinque gare di campionato, il record di reti realizzate. Occorre proseguire su questa strada maestra ed in questo mister Farina sta facendo un egregio lavoro.

Per la gara contro il Termoli avremo tutti a disposizione con nessun problema in infermeria e nessun indisponibile”.