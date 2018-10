Olympia Agnonese - Avezzano 1-1 La sfida delle ultime finisce in parità

Finisce in parità l'aspra lotta dei granata contro i biancoverdi abruzzesi. Partita tiratissima tra le due formazioni ed il risultato finale è tutto sommato giusto ,tra due formazioni che hanno dato vita ad un incontro teso e davvero emozionante .

La partita è stata vibrante e combattuta dalle due squadre e va detto che l'Agnonese si è portata più volte nei pressi della porta avversari, salvo poi sciupare alcune occasioni davvero favorevoli sopratutto con Jawo Lamin che oggi è arrivato almeno per tre volte a tu per tu con il portiere avversario ma è stato alquanto impreciso e grossolano nelle conclusioni Se vorrà essere utile alla causa granata dovrà acquisire una buona dose di concentrazione in fase di tiro.

L'Avezzano dal canto suo è sceso al Civitelle per far sua la partita e nulla ha lasciato di intentato fino alla fine ,tanto che proprio nei minuti finali c'è voluto un grande Venturini che con due prodigiosi interventi ha evitato la beffa. Dicevamo dell'Avezzano,squadra davvero messa bene in campo si è fatta preferire per palleggio ed organizzazione di gioco.

L'Olympia vista oggi èdavvero stata ammirevole per impegno e fa bene sperare per il prosieguo del campionato . A livello individuale si è notato che il reparto arretrato può contare su una coppia centrale di tutto rispetto con Carrieri e Cassese , Corbo e Gentile hanno il merito di aver rimediato almeno per ora ai gol che dovrebbero segnare gli attaccanti.

Oggi semmai ce ne fosse stato bisogno ,si è visto come questa squadra non possa fare a meno dell'apporto di un giocatore come Peijc ,lottatore nato su ogni pallone ed in ogni zona del campo , in partita davvero non risparmia alcuna goccia di sudore ! Il centrocampo visto oggi non è valutabile almeno fino a che non avrà a disposizione un regista a tempo pieno , uno che imposti e detti i tempi.

Dezai ,quando è entrato ha creato più di un grattacapo alla difesa abruzzese . De Stefano,da lui ci si aspetterebbe qualcosa in più come precisione nei passaggi e qualche affondo ,gli riesce poche volte di saltare l'uomo . Oggi mister Manzillo ha dato un chiaro segnale anche su come sarà impiegato in futuro il baby Antonelli , le sue saranno almeno per un pò apparizioni a partita in corso ,senza che gravino su di lui eccessive responsabilità . Oggi quando nell'ultima mezz'ora l'ha mandato in campo ha vivacizzato la manovra d'attacco ,prima ha servito un bel pallone a Javo Lamin finito in fuorigioco, poi un suo tiro davvero bello è finito sul fondo sfiorando la traversa.

Salifu ha sbagliato alcuni passaggi ma il suo impegno non è mancato , come attivi sono stati Sorgente e Nyang. Quello che è mancato è stata la regia a centrocampo,sperando che Ricciardi risolva in breve i suoi problemi fisici e si metta adisposizione della squadra ,ce n'è urgente bisogno.

Cronaca:Pronti via,40" Peijc intercetta una palla sulla trequarti lancia sorgente che calcia bene , il portiere con un balzo devia e salva con l'aiuto della traversa. !6° parte in accelerata con un'azione personale e quando il gol sembra a portata di mano spreca tutto calciando a lato.

20° Bella azione Carrieri a De Stefano per Corbo che viene anticipato dall'attento Fanti.

22° E' la volta dell'Avezzano che ci prova con D'Eramo con un bel diagonale che Venturini manda in angolo.

29° Passa l'Avezzano , poco attenti i granata in area dalla breve distanza Cerone infila Venturini. I granata hanno il merito oggi di non demoralizzarsi eanche se la botta è stata tremenda Ripresa , botta e risposta al

4° Lamin spreca su bella ripartenza, Cerone imbecca DEramoche manda di poco a lato.

39° prodigio di Venturini manda in angolo un gol gia fatto !

45° Sorgente sbaglia ,riprende Gentile che insacca e salva la baracca! La partita si prolunga per alcuni minuti a causa di un brutto incidente di gioco ad un giocatore dell Avezzano, sul finire su botta dal limite dell11 abruzzese Pellecchia ,l'estremo granata Venturini si supera e devia in angolo,sollievo dei supporters granata e fine della contesa. Un buon pareggio considerate le condizioni attuali dei granata ed il valore dell'Avezzano.