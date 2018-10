Calcio appaltati i lavori al Civitelle che chiude temporaneamente: ecco gli aiuti dei comuni limitrofi

Ieri la firma tra il comune di Agnone e la ditta appaltatrice vincitrice della gara pubblica per l'affidamento dei lavori per il rifacimento del manto sintetico dello stadio Comunale Civitelle di Agnone. Qualcuno direbbe, "finalmente", dopo i vari annunci e gli stop and go per la mancanza di alcune certificazioni che non arrivavano,, adesso è divenuto ufficiale. Tempo stabilito nell'accordo per la consegna dei lavori, giorni 45, e anche qui qualcuno dice:" condizioni meteorologiche permettendo" Lo stadio e gli impianti del Civitelle di Agnone da oggi 19 ottobre sono chiusi

La società sportiva agnonese ha trovato la soluzione allo stop forzato degli impianti, per poter proseguire regolarmente l'attività agonistica, gli allenamenti e le partite. La soluzione è stata possibile grazie alla disponibilità e la collaborazione dei sindaci e le amministrazioni, le società sportive, dei comuni limitrofi a partire da Trivento dove la prima squadra potrà allenarsi e disputare le partite in casa presso lo stadio triventino di Acquasantianni. Ma altrettanta disponibilità e collaborazione si è riscontrata con le amministrazioni di Poggio Sannita dove la Juniores Olympia, si allenerà ma le partite in casa saranno giocate presso lo stadio di Trivento e con le amministrazioni di Belmonte del Sannio per gli allenamenti degli Allievi e Giovanissimi e con l'amministrazione di Vastogirardi per lo svolgimento delle partite in casa del settore giovanile. A tal proposito, domenica 21 ottobre iniziano i campionati regionali Allievi e Giovanissimi.

Il comune di Agnone per semplificare e agevolare gli spostamenti nei paesi vicini degli atleti del settore giovanile, metterà a disposizione un bus navetta da 20 posti . L' attivita degli Esordienti invece si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport previa concessione del campo in sintetico presso località Tiro a Segno,mentre i Pulcini e Piccoli amici continueranno la loro attivita al palazzetto dello sport.

Un grande lavoro di collaborazione tra amministrazioni, che hanno messo in rete a favore del territorio, i seppur minimi impianti sportivi esistenti. Il calcio, in questo caso è precursore di un modello di organizzazione di comunità e valori che andrebbe applicato in altri settori, come la sanità e le attività sociali, trasmettendo un messaggio forte che orienta al superamento dei localismi e campanilismi e che contrasta il fenomeno ascendente dello spopolamento delle aree interne.

Alle amministrazioni, ai Sindaci dei paesi in oggetto, alle società sportive coinvolte, vanno i ringraziamenti del Presidente della Polisportiva Agnonese Marco Colaizzo , del Responsabile del settore giovanile Sica, del direttivo, per la collaborazione e disponibilità riscontrata a mantenere in vita un settore che esprime valori di integrazione, recupero, divertimento e che coinvolge tanti giovani e famiglie molisane e di tante altre regioni.