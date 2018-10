Eccellenza, Vastogirardi- Sesto Campano: Crudele ci crede e carica la squadra

VASTOGIRARDI. La settima giornata del campionato regionale di Eccellenza metterà di fronte, sabato 20 ottobre con fischio d’inizio alle ore 15, il Sesto Campano e la Polisportiva Vastogirardi guidata in panchina da mister Francesco Farina. Il punto della settimana di lavoro, in vista del match di sabato pomeriggio, affidato come sempre alle parole del Direttore Sportivo della formazione altomolisana Antonio Crudele.

“Con il Sesto Campano – spiega Antonio Crudele – abbiamo sempre disputato partite molto tirate e spettacolari. Siamo pronti e anche sabato scenderemo in campo co

n il massimo rispetto per gli avversari, ma con un solo obiettivo, quello di continuare nel nostro ottimo cammino fino ad ora.

In settimana – precisa Crudele – abbiamo deciso di allenarci a Vastogirardi per abituarci bene al terreno in erba naturale che troveremo in quel di Sesto Campano. Si tratta di una gara difficile su un campo molto ostico.

In campo i nostri ragazzi , come sempre, dovranno mettere grinta, cuore e concentrazione, elementi questi che saranno il simbolo di tutto il nostro percorso in questo campionato 2018-19.

Saranno tutti disponibili per il match di sabato pomeriggio a Sesto Campano, altro ostacolo da superate tutti uniti per mantenere la vetta del campionato”.