Volley femminile, medaglia d'argento per le combattenti azzurre

Una medaglia d'argento che fa onore all'Italia femminile di volley. Le sportive allenate da Davide Mazzanti sono state a un passo dalla vittoria. Sogno che si è infranto sul 3 a 2 per la Serbia. Chi ha come noi ha tifato per loro ci ha voluto credere fino alla fine. Ma siamo contente lo stesso per sportive che hanno dimostrato fino all'ultimo passaggio quanto possa valere l'impegno delle donne in queste discipline. Che va assolutamente equiparato a quello degli uomini, soprattutto ora che ha dimostrato di saperci far sognare.

Ma andiamo alla cronaca della partita: 21-25 25-14 23-25 15-12 il punteggio in favore delle Serbe che sono ora le campionesse del mondo.

Parte bene la finale iridata delle azzurre della pallavolo che conquistano il primo set contro la Serbia: 25-21 il punteggio in favore delle ragazze di Davide Mazzanti in poco più di 25'. La Serbia non si è data per vinta e ha risposto aggiudica il secondo set della finale dei mondiali di pallavolo con il punteggio di 25-14 in 23 minuti. Italia di nuovo avanti, per 2-1, dopo il terzo set della finale mondiale di pallavolo femminile. Le ragazze di Davide Mazzanti si sono aggiudicate la terza frazione col punteggio di 25-23 in 25'.

La Serbia pareggia i conti con l'Italia aggiudicandosi il quarto set con il punteggio di 25-19 e portandosi sul 2-2 nella finale dei mondiali di pallavolo che si è poi decisa al tie break.