Olympia Agnonese così proprio non va ! Francavilla-Agnonese 3-1

Ancora una sconfitta per i granata, anche se analizzando la partita qualche recriminazione e' pure giustificata.Sopratutto nel finale l'arbitro non ha giudicato da rigore un fallo sul granata Dezai ammonendolo per giunta !

Nei primi venti minuti l'Agnonese è parsa bene messa in campo ,o almeno l'allenatore ha fatto scelte che parevano sensate.La piu'sensata è stata quella di schierare davanti a Venturini la coppia centrale Cassese e Carrieri e sulla destra Falco che pure se fermo da qualche tempo e'apparso in palla,che poi abbia pure i piedi buoni è risaputo e non guasta.

Pejic come al solito ha corso e lottato senza sprecare alcuna palla, ma è risaputo che non ha nelle corde l'istinto di dettare i tempi alla squadra. Se poi si aggiunge che alcuni elementi proprio il senso della misura nei passaggi la conoscono solo approssimativamente va da sé che le difficolta' aumentino in modo esponenziale.

Dall'8 al 10 del primo tempo Nyang per fare un esempio ha sbagliato e regalato palla agli avversari almeno 3 volte consecutive.Ho citato Nyang ma non e' stato il solo,da aggiungere che al 25' Foglia Manzillo lo ha richiamato in panchina per far posto a Gentile. Salifu sovente non gli e' stato da meno.Si potrebbe continuare ma l'allenatore ha poco da fare se i singoli sbagliano cose elementari.

Spiace dirlo ma anche Lamin quando arretra fa qualche fallo di troppo, quando torna indietro ha il torto di sommare pericolosi falli in fase difensiva a quelli di conclusione,almeno nelle ultime 3 partite a cui abbiamo assistito.Ñei primi venti minuti la difesa reggeva,Carrieri con qualche lancio scavalcato il centrocampo ed in qualche modo l'assenza di un cervello nella zona dove nasce il gioco pareva sopportabile.

Quando proprio al 20' Lamin faceva fallo sui 25 metri Palumbo infilava Venturini apparso incolpevole nell'occasione. Al 40' altro errore di Jawo Lamin e altro rischio per i granata.

Al 43' Venturini sventa una punizione sulla traversa.Sull'angolo successivo Palumbo serve bene Cruz che di testa segna il 2 a 0 per gli adriatici e fine del 1 tempo con il medesimo risultato.

Al rientro in campo i granata più con l'orgoglio che con l'organizzazione hanno spinto e costretto spesso il Francavilla sulla difensiva. Al 5'Cassese si vedeva fermare una palla sulla linea dal bravo Spataro che però nulla poteva sul tiro del baby Antonelli che accorciava le distanze.

L'Olympia a questo punto ci credeva ed il Francavilla pareva non poter resistere a lungo,tanto che al 37' si verificava un episodio in area del Francavilla ,il subentrato Dezai finiva a terra ed anche al pubblico di casa il rigore pareva ineccepibile, meno che per l'arbitro che ammoniva per simulazione. Scampato il pericolo il Francavilla si portava in avanti e Falco per rimediare ad un'incertezza di Venturini faceva fallo .Rigore , espulsione di Falco e risultato finale 3 a 1 per il Francavilla.

I mali che affliggono i granata sono più di uno e qualcuno davvero serio, come l'assenza del regista di ruolo in primis .La punta ,altra piaga scoperta, se proprio non si puo'prevedere alcun arrivo prima di sfoltire la rosa si dovrà lavorare su Jawo Lamin ,magari allegerendolo del compito di rincorrere avversari per tutto il campo sperando che acquisisca un minimo di lucidità in zona tiro.

I migliori per il Francavilla Palumbo, Nazari e Mele. Per l'Olympia: Pejic Falco e Cassese.