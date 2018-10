Calcio giovanile: San Nicolò-Juniores Olympia Agnone 2-1.Terza sconfitta fuori casa per i ragazzi di mister Fusaro

I ragazzi di mister Fusaro della Juniores Nazionale perdono agli ultimi minuti con il San Nicolò per 1-2 per un rigore concesso dall'arbitro per una trattenuta ingenua in area di un nostro giocatore.

Il San Nicolò nel primo tempo passa in vantaggio al 20' però dopo solo 5 minuti l'Olympia pareggia con Licai su una azione personale che da solo dribbla due tre giocatori compreso il portiere e mette in rete.

Nel secondo tempo i ragazzi granata per più volte tentano il raddoppio ma l'arbitro nega un rigore netto su Manfrini che solo l'arbitro non vede e purtroppo "rigore non dato a rigore dato" e così finisce.

Partita ben giocata dai nostri con buon fraseggio ma la dea bendata ha dimostrato in più occasioni di non essere magnanima con i ragazzi della Juniores

Sono tre le partite fuori casa con un risultato negativo di 2-1.

Infine da segnalare che a fine gara il bravo difensore Di Palma ha accusato un malore. Subito soccorso è stato trasportato in urgenza presso l'ospedale di Teramo accompagnato dal responsabile del settore giovanile Sica, da mister Fusaro e i dirigenti presenti, in attesa dell'arrivo dei genitori del giovane atleta. A seguito di tutti gli accertamenti del caso il cui esito e' stato negativo, il ragazzo e' stato dimesso e gode di uno buono stato di salute

La società Olympia ringrazia la societa del San Nicolò in particolare il dirigente sig. Nerone per la grande disponibilità mostrata e per la celerità nel chiamare i soccorsi e un ringraziamento va all' èquipe medica dell'ospedale di Teramo