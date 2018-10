Stadio comunale Di Tella di Vastogirardi: Giovanissimi Olympia Agnone perdono con i pari età del Venafro 0-2

Questa mattina i Giovanissimi Olympia Agnone hanno perso con i pari età del Venafro 0.2. I ragazzi della società agnonese hanno disputato la partita in casa sul campo il Di Tella di Vastogirardi messo a disposizione dalla società ASD Vastogirardi per il periodo previsto in relazione ai lavori di rifacimento del manto sintetico del Civitelle di Agnone. Il responsabile del Settore giovanile Olympia Agnone, il prof Fernando Sica ringrazia l'amministrazione comunale, la società calcistica del Vastogirardi e rivolge un particolare ringraziamento al DS del Vastogirardi Antonio Crudele per l'ottimo lavoro organizzativo svolto e per l'accoglienza riservata alle due squadre

Gli Allievi hanno giocato fuori casa con il Venafro e hanno raggiunto il pareggio 2-2