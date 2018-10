Gara runner Bancari Romani, ottimi piazzamenti per gli atleti di Agnone e Castiglione: Liberatore, Catolino e Labbate

Grande successo della gara di 15 km organizzata dai Bancari Romani che ha visto al via 3270 atleti (3232 al traguardo)

La manifestazione, inserita nel calendario regionale FIDAL, si è disputata oggi a Roma,21 ottobre 2018, con ritrovo alle ore 7:00 all’interno dello Stadio Nando Martellini (Terme di Caracalla) e partenza alle ore 9:00 da Viale delle Terme di Caracalla.

Alla fine sono stati 2786 gli atleti che hanno completato la gara competitiva e 446 quelli che indossavano il pettorale della non competitiva per un totale di 3232 atleti al traguardo.

In mezzo ai tanti runner anche due conoscenze dello sport romano come Alberto Aquilani e Aleandro Rosi, calciatori professionisti che hanno vestito anche la maglia azzurra della nazionale, attualmente in attesa della chiamata di qualche squadra, i quali hanno scelto la Roma Urbs Mundi per rifinire la propria condizione fisica.

. A primeggiare in campo maschile il ventiduenne eritreo, tesserato per il gruppo sportivo LBM, Freedom Amaniel, che si è presentato in solitaria sul traguardo posto all’interno dello Stadio Nando Martellini completando la prova in 48:10. Al posto d’onore il connazionale compagno di squadra Elias Embaye che ha fermato il cronometro a 49:48. Sul gradino più basso del podio uno dei più popolari runner del Lazio, Ettore Scardecchia portacolori della Running Evolution, che ha chiuso in 49:48.

Altro nome di spicco del podismo laziale al primo posto della gara femminile, Elisabetta Beltrame la quale ha completato l’en plein della LBM Sport terminando la sua fatica chiudendo con il tempo di 55:54.

Alla gara hanno partecipato anche atleti provenienti dal nostro territorio riportando risultati eccellenti: Domenico Liberatore di Castiglione MM 4° posto assoluto con il tempo di 50.42, Stefano Catolino di Agnone, 35° posto assoluto con il tempo di 56,59 ed infine Giovanni Labbate di Agnone di anni 70 con h.1.23.54