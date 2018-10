Seconda categoria, la solidarietà e l'integrazione danno vita alla "Asd Mandela Calcio"

Un segnale di apertura verso una comunità multietnica e multirazziale. Che passa attraverso lo sport il quale diventa veicolo di integrazione. E' in seconda categoria molisana e si chiama "Asd Mandela Calcio" in memoria di Nelson Mandela, la squasdra di calcio tutta formata da richiedenti asilo. La ha voluta il Consorzio di Libere Imprese, nella persona del rappresentante legale, Antonella Iasenza, in qualità di capogruppo mandataria del costituito R.T.I. con le società “Giada Onlus Scpa”, “Sayonara Srl” e “L’Incontro Srl”. La compagine interamente formata da richiedenti asilo del C.A.S. di Isernia iscritta nel campionato Regionale di 2° categoria della Figc – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Molise per la stagione sportiva 2018/2019.

"Grande impegno e ringraziamento – fanno sapere dal Consorzio Libere Imprese e dalle società che hanno aderito al progetto – va riconosciuto al Presidente Regionale della Figc, Piero Di Cristinzi, nonché al Presidente Provinciale della Figc Nino Rossi. Motivo di vanto e di orgoglio è l’essere la prima squadra di richiedenti asilo del C.A.S. di Isernia iscritta nel campionato federale della provincia di Isernia. In considerazione e nell’ottica della inclusione sociale il Consorzio ha ritenuto di dover predisporre uno strumento per favorire l’interazione sociale mediante lo sport del calcio. Il Consorzio ritiene il ruolo dello sport come lo strumento che mette in dialogo due paure: la paura di chi scappa e la paura di chi accoglie evidenziando l’importanza del correre insieme, come in una staffetta, e ribadendo che lo sport è per tutti, non c’è differenza per nessuno: l’unica è il colore della maglia, considerando proprio lo sport come motore delle politiche sociali. Un compito arduo, delicato e duro che presidente, Alberto Colalillo, nonché i dirigenti e soci della Asd Mandela Calcio, grazie anche all’aiuto di professionisti ed esperti del settore, assumeranno con la massima professionalità e soprattutto ponendo al centro del progetto l’inclusione considerato l’interazione nel rispetto delle regole». Sabato prossimo, 27 ottobre, alle ore 12 verrà presentata la squadra e tutta la dirigenza presso la sede del Centro Polivalente Mandela sito in Isernia al Viale 3 Marzo 1970 n. 57."