Calcio giovanile, Juniores Olympia Agnone- Castelfidardo 0-0. Sica: risultato giusto

27 Ottobre Trivento: Juniores Olympia Agnone- Castelfidardo 7^ giornata di andata girone I

Partita giocata non molto bene dai ragazzi di Fusaro soprattutto nel primo tempo, in certe occassione è mancata la determinazione e la grinta per poter vincere

Nel secondo tempo hanno mostrato maggiore determinazione ma negli ultimi 15 minuti Ziroli e Licai hanno mancato vicino la porta due facili occassioni.

Anche loro hanno colpito una traversa ed è stato bravo il portiere Loreto che ha salvato ben due volte il risultato con due belle parate. Risultato giusto 0-0

Buono è stato l'arbitraggio del molisano Meo e dei suoi collaboratori, buona tecnica e serietà nel dirigere la partita

A tal proposito Il responsabile del settore giovanile Sica dichiara:

" Sento di dover fare i complimenti a Meo, è evidente che è cresciuto in una sezione professionale e seria con un ottimo presidente, Domenico De Falco, che si rivela anche grande educatore , tiene il gruppo unito, solidale, privo di antipatie o simpatie e inutili personalismi. Un augurio per il futuro all'arbitro Meo".