Atletica, ottimi risultati per l' asd Agnone al Roccaraso Trial e al VinchiaTour

Domenica 28ottobre l' Asd Atletica Agnone presente in due importanti manifestazioni sportive

La prima il I° Trofeo Podistico ”VinchiaTOUR” con Cristian Pazzola con il tempo di 38,25 ed il presidente dell'associazione sportiva agnonese Giovanni Labbate, con il tempo di 51,02. Ottima gara organizzata dall’Associazione turistica “Pro Vinchiaturo”. La manifestazione si è svolta a Vinchiaturo (Cb) su percorso cittadino sulla distanza di 9 km.

Altra gara difficile ed impegnativa a Roccaraso trial "sulle piste degli "antichi skiatori" con Michele Labbate che ha concluso con il tempo di h.1,43 e Giàccio Maurizio con il tempo di h. 1,46 - Gara alquanto difficile come in parte previsto, ma il terreno scivoloso, la pioggia battente e le raffiche di vento l'hanno resa ancora più complessa del previsto

Il percorso tra vecchie e nuove piste da sci, passando per Roccaraso, Rivisondoli e Barrea (L'Aquila) e nei territori del Parco nazionale della Majella e del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, un percorso complessivo di 20 km e un dislivello positivo (D+) di 1.100 metri.

Oltre 300 i partecipanti. Dopo la dura fatica la soddisfazione espressa dal presidente e il coach Antonio Mastronardi per i risultati ottenuti in entrambe le importanti competizioni

