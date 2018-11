10° Giornata di Campionato Nazionale Juniores ASD GIULIANOVA- OLYMPIA AGNONESE-0-1

17 Novembre 2018 Giulianova Stadio Rubens Fadini (TE)-10a Giornata di Campionato Nazionale Juniores ASD GIULIANOVA- OLYMPIA AGNONESE-0-1

Partita ben giocata, tutta cuore e anima che ha consentito alla squadra nostrana di portare a casa i tre punti. I ragazzi dell'Olympia Agnonese hanno dominato in lungo e in largo nel primo tempo mettendo a segno il gol con Suso, uno dei tre ragazzi del progetto Sprar Agnonese,oggi in squadra.

Nella ripresa partita più equilibrata , gli abruzzesi più determinati a segnare ma i ragazzi di mister Fusaro ben disposti a contenerli .Il commento del responsabile del settore giovanile Sica:

"Vittora meritata,buona la prestazione della terna arbitrale"