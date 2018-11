Campionato Regionale Giovanissimi: Bojano Olympia Agnone 2 a 4.De Rosa:abbiamo sbagliato pochissimo

Vittoria meritatissima per i ragazzi dell'Olympia oggi con i pari età del Bojano, una partita che dopo piccole esitazioni iniziali è andata crescendo fino ad evidenziare, al di la del risultato, la supremazia dei ragazzi di Mister De Rosa che ben messi in campo hanno cercato e creduto nella vittoria dall'inizio alla fine

Il Mister ci parla della partita: < Una partita iniziata male, subito in svantaggio nonostante avessimo sfiorato prima il gol noi, ma grande reazione dei ragazzi che in 15 minuti hanno pareggiato e creato cinque palle gol. Nonostante questo siamo passati di nuovo in svantaggio ma abbiamo reagito bene e siamo riusciti di nuovo a pareggiare. Secondo tempo più attento in difesa e più produttivo in avanti, abbiamo sbagliato pochissimo, i ragazzi hanno interpretato bene schemi e moduli, stanno cominciando ad amalgamarsi e trovarsi tra loro bene in campo e soprattutto sono motivati, qualcuno sotto tono e qualche assenza hanno impedito un risultato più rotondo.>

I gol : 2 Pallotto, Checchia, Porfilio.