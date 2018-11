Campionato Allievi Regionali:Fell Olimpic -vs- Olympia Agnone 0 - 5 

Campionato Allievi Regionali

Isernia 24 Novembre 2018

Fell Olimpic -vs- Olympia Agnone 0 - 5

i ragazzi di mister Panella battono i ragazzi dell'Isernia con un netto 5 -0 in una partita sempre in mano ai ragazzi dell' Agnone che ha sviluppato un bel gioco pieno di tecnica e di agonismo, complimenti al Mister e ai ragazzi.

I gol di Francesco Di Pietro, Andrea Davidde, Armando Di Ciocco, Alfonso Zazzarino e Gianluca Casale.