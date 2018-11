Olympia Agnonese-Jesina Calcio 2-1. Olympia vince e agguanta i 3 punti, ma non convince. VIDEO

Trivento 25-11-2018 , nel campo della cittadina molisana che ospita le partite interne dell'Olympia Agnonese, causa rifacimento campo di gioco ad Agnone, si affrontano due squadre di bassissima classifica che hanno necessità vitale di punti per risollevarsi dalla loro pessima condizione. Giornata plumbea, fortunatamente senza vento e pioggia.

Il pubblico Agnonese accorre numeroso a sostenere la propria squadra. Sparuta la tifoseria Jesina, d'altra parte le condizioni atmosferiche non agevolano gite fuori porta. Calcio d'inizio e i sanniti prendono in mano la partita esercitando primazia territoriale . Da un calcio di punizione e relativa mischia in area Jesina, fortuitamente l'Olympia va in vantaggio con Sorgente la di cui zampata, quasi sulla linea di porta mette la palla in rete. Siamo al decimo del primo tempo, da questo momento il cielo plumbeo scende sul campo e annebbia le due squadre. La reazione Jesina, niente di che,le consentirebbe il pareggio al 25* del primo tempo. Rigore concesso per fallo di mano in area di Corbo, rigore sventato con una ottima parata del portiere Agnonese.

Comunque la squadra ospite riesce a pareggiare 10 minuti dopo , gran dormita della difesa Agnonese che è lenta nello spezzare una palla vagante in area e ne approfitta l'attaccante jesino che ringrazia. 1a1. E con questo risultato si va agli spogliatoi. Le squadre rientrano in campo con la stessa apatia del primo tempo e sembra che nulla possa accadere perché il risultato cambi, forse il risultato, senza lode e senza infamia accontenterebbe ambedue le squadre. Purtroppo per la Jesina la squadra di casa su calcio d'angolo,riesce a segnare con Cassese che svetta di testa in area. La partita è tutta qui , in questi quattro episodi. Che dire, come già affermato i tre punti conquistati dall' Olympia sono d'oro e fanno dare un sospiro di sollievo alla classifica della squadra, per il resto non ci siamo. L'augurio e che questa vittoria scuota la squadra favorendo prestazioni migliori, presupposto per una classifica più appropria e perché no, per una maggiore soddisfazione e apprezzamento dei tifosi Agnonesi. Coraggio olio di gomito e lavorare, c'è molto da migliorare.