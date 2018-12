Campionato Regionale Giovanissimi: Roccaravindola vs- Olympia Agnone 1 a 2

Campionato Regionale Giovanissimi Roccaravindola 2 dicembre 2018 Boys Roccaravindola - vs- Olympia Agnone 1 a 2.

Bella vittoria dei ragazzi dellOlympia contro i pari età del Roccaravindola.Scesi in campo carichi e consapevoli di voler fare bene i ragazzi di Mister De Rosa hanno disputato un grande primo tempo segnando 2 gol con Fossaceca e Pallotto e sbagliandone diversi, calati nel secondo tempo, avendo speso moltissimo per il gioco macinato nel primo, hanno preso così un gol a fine partita.

Mister De Rosa ci parla della partita: 《 Primo tempo perfetto, grande lancio di Angelo Ionna per Michele Fossaceca che trafigge il portiere, raddoppio di Dario Pallotto su angolo di Pierpaolo Porfilio. Altre occasioni non finalizzate ma veramente primo tempo da incorniciare mentre il secondo abbiamo sofferto perchè abbiamo speso molto nel primo e loro erano fisicamente superiori. Tuttavia abbiamo contenuto bene e sfiorato ancora il gol con Giuseppe Checchia e Dario Pallotto, da citare anche una azione splendida per il gol annullato ingiustamente a Danny Bucci. Bravi tutti anche chi non ha giocato, educati e presenti sempre.》

Un piacere vedere giocare questi ragazzi che il Mister sta plasmando, meccanismi e modalitá di gioco assimilitati perfettamente arricchiti di buone individualità, carattere e unione di gruppo e la competenza e l'esperienza di Mister De Rosa fanno la differenza.