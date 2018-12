Campionato Regionale Giovanissimi: Accademia Tre Pini -vs- Olympia Agnone 2 a 5

Domenica 9 Dicembre 2018 Terza vittoria consecutiva per i Giovanissimi dell'Olympia Agnone oggi nella partita a Piedimonte matese contro i pari età dell'Accademia Tre Pini.I ragazzi di mister De Rosa scesi in campo molto concentrati e tatticamente ben messi segnano al primo minuto e conducono il gioco fino alla fine mai paghi del risultato,realizzando una una partita vivace e perfetta

Ci parla della partita Mister De Rosa: < Difficilissima partita ma i ragazzi sono entrati in campo molto concentrati e andiamo subito in vantaggio con un un bellissimo gol di Angelo Ionna con un tiro da 30 metri, il raddoppio arriva grazie a Pierpaolo Porfilio su angolo di Denny Bucci, poi una piccola disattenzione difensiva permette agli avversari di accorciare le distanze, neanche 10 minuti e Michele Fossaceca segna su meraviglioso assist di Ivan Carosella. Andiamo al secondo tempo un pò stanchi ma mai domi e gli avversari con un rigore inesistente segnano il loro secondo gol, i ragazzi non mollano un attimo e costruiscono molto a centrocampo per i laterali con lanci lunghi amministrando le forze e andiamo ancora in goal con Dario Pallotto su angolo di Santilli. Contentissimi di questi ragazzi che se la giocano ogni volta senza mollare mai, bravi anche tutti i ragazzi subentrati nelle sostituzioni.>

E' un piacere vedere il calcio giocato da questi ragazzi .