Volley serie B, le schiacciate dell'agnonese Giuseppe Pacelli determinanti per la vittoria del Foligno con il Perugia

Lo avevamo lasciato a luglio quando ottenne un posto in squadra con la Integra Edotto Foligno. Parliamo dello schiacciatore agnonese Giuseppe Pacelli che da settembre gioca nella compagine umbra. Ora le sue schiacciate sono fondamentali per l'ultima giornata dell'anno della serie B maschile. Dove il derby umbro con il Safety Conad Perugia è l'incontro di cartello. La squadra di casa di Foligno si presenta al Pala-Ciccioli alle ore 18.

Il sestetto in campo vuole continuare a correre perseguendo miglioramenti proprio con lo schiacciatore Giuseppe Pacelli, per rialzare le proprie quaotazioni, I perugini confidano sulla qualità dell’opposto ex di turno Filippo Fuganti Pedoni.

Il giovane è nato ad Agnone il 18/08/99 alto 1,95. E' stato notato dal coach Maniscalco e dalla stagione 2014-15 milita nell’A.S Pallavolo Agnone. Li ha vinto quattro titoli regionali tra U17 19 e 20 con la partecipazione alle rispettive finali nazionali. Partecipa al Trofeo delle Regioni nella selezione molisana nel 2015 e a quello di beach volley nel 2017. Nell’ultima annata agonistica vince la serie C Abruzzo Molise con la Pallavolo Agnone targata Caseificio Di Nucci aggiudicandosi anche la Coppa Abruzzo. Ha militato anche nella nostra redazione dove ha svolto un tirocinio di alternanza, scuola- lavoro.