Campionato Nazionale Juniores: Jesina -vs- Olympia Agnone 1-1. Sica: risultato giusto

Jesi-15 Dicembre 2018- Campionato Nazionale Juniores girone I-15a giornata di andata

Jesina -vs- Olympia Agnone 1 a 1



Partita ben giocata dai ragazzi dell' Agnonese di mister Fusaro su un campo in erba naturale allentato dalla pioggia dove i ragazzi ,non abituati a tali campi, hanno sofferto molto l'equilibrio. In certi momenti la squadra nostrana era padrona del campo dimostrando di essere superiore. Ma alla fine "risultato giusto"

Comunque l'Agnone sta risalendo verso le le posizioni alte della classifica

Il tabelino: Primo tempo 0-0 portieri scarsamente impegnati con una leggera supremazia dell'Agnonese.

Nella ripresa l'Agnonese ci crede di piu e porta piu avanti Suso il quale fallisce al 30' una facile occasione e dopo cinque minuti si ripete Di Pietro con un bel tiro al limite dell'area tira fuori.

All'improvviso su capovolgimento di gioco la Jesina va in vantaggio al 35' su calcio di rigore per fallo ingenuo in area su un avversario di Zentena.

Doccia fredda ma subito i ragazzi reagiscono e dopo 2 minuti su calcio d'angolo Zentena si fa perdonare l'errore e colpisce di testa pervenendo al pareggio

Ancora all'attacco i ragazzi granata ma la partita finisce in parità .

Unica nota negativa della partita: i ragazzi dell'Olympia a fine gara hannoriferito sul cattivo comportamento in.campo dell'arbitro che si rivolgeva a loro con parole poco educate e con un linguaccio poco sportivo. Cattivo esempio per i ragazzi, rimasti esterrefatti e delusi da tale comportamento che danneggia il calcio e soprattutto infrange gli alti valori della vita: rispetto, educazione, dignità e solidarietà