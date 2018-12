Calcio Juniores. I calciatori dell'Olympia giocano col lutto al braccio e battono il Pineto per 3 a 2

Juniores Olympia Agnone batte il Pineto per 3-2.

La partita si apre con un minuto di raccoglimento e i calciatori hanno portato il lutto al braccio in memoria della 38enne agnonese che si è tolta la vita gettandosi nel Tevere portando con se le gemelline di pochi mesi , che ad oggi non sono state ritrovate.Dramma umano e personale che ha stravolto e commosso tutta l'Italia in particolare la comunità agnonese, paese di origine della donna morta e del marito.



La partita ben giocata dalle due squadre con i ragazzi agnonesi che hanno meritato ampiamente la vittoria che gli ha consentito di raggiungere il quarto posto in classifica

Le reti al 15' del 1tmp Di Pietro porta in vantaggio l' Agnonese. Al 30' pareggia il Pineto per una disattenzione del portiere. Al 15' del 2tmp va in vantaggio il Pineto per un'altra disattenzione della difesa agnonesea. Ma la squadra nostrano non si arrende e con forza e determinazione pareggia con Suso su una azione personale e con un euro tiro. Infine in pieno recupero Ziroli con un.eurogool chiude la partita portando in vantaggio l'Agnone