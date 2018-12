Campionato Regionale Giovanissimi:Fraterna -vs- Olympia Agnone 1 - 2

Campionato Regionale Giovanissimi

Domenica 23 Dicembre 2018

Fraterna -vs- Olympia Agnone 1 - 2

Quinta vittoria di fila per i ragazzi di Mister De Rosa che anche oggi portano a casa 3 punti in una partita affrontata con la solita grinta e determinazione.Mister De Rosa ci dice:

< Una partita equilibrata, giocata bene da entrambe le squadre, ma noi abbiamo avuto molte occasioni in più alcune sbagliate davvero incredibilmente. Poi la partita si è sbloccata con un vero gol capolavoro del nostro Dario Pallotto, abbiamo macinato gioco nonostante un nostro calo fisico che permette agli avversari di rifilarci una rete e poi arriva il gol di Michele Fossaceca condor in area avversaria che chiude la partita a nostro favore. Orgoglioso di questi ragazzi, di come affrontano la partita e di come lottano dall'inizio alla fine per portare a casa il risultato, cinque vittorie consecutive ne sono la dimostrazione.>

Anche qui si è osservato un minuto di raccoglimento a inizio partita e i ragazzi hanno portato la fascia di lutto al braccio per la scomparsa della giovane mamma di Agnone.

Oggi grande giornata per il calcio del settore giovanile dell'Olympia Agnonese che fa il tris con le vittorie della Juniores, degli Allievi e dei Giovanissimi.