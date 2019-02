Calcio Juniores Montegiorgio- Olympia Agnone 2 a 6. Risultato tennistico per gli altomolisani

Campionato Nazionale Juniores

Montegiorgio - vs- Olympia Agnone 2 a 6.

Entusiasmante vittoria della Juniores dell Olympia che nella partita di recupero a Montegiorgio batte i pari rivali per 6-2 .

Subito in partita i ragazzi di Mister Fusaro partono veloci e determinati e vanno in gol su calcio di rigore su Suso, lo stesso Suso batte e realizza dal dischetto .

Raddoppio granata al 20° del primo tempo con Lamin, al 30° arriva il terzo gol con Lafia su bella azione personale e con un nuovo gol di Suso si chiude il primo tempo sul 4 a 0.

Nella ripresa al decimo va di nuovo in gol Suso su calcio di rigore su atterramento di Lafia in area, chiude la goleada Manfrini dopo una bella azione corale.

Le considerazioni del Dirigente e responsabile del Settore Giovanile Prof. Fernando Sica: 《 I ragazzi hanno voluto vendicare la brutta sconfitta di Castelfidardo dominando per tutti i 90 minuti, il punteggio poteva essere ancora piu rotondo se il portiere avversario non avesse effettuato delle ottime parate. Comunque i ragazzi sono entrati in campo davvero determinati a rimettersi in corsa per risalire la classifica, davvero una ottima partita ben interpretata dei nostri ragazzi .

Sabato ci aspetta lo scontro diretto con il Francavilla.

Buona la prestazione dell arbitro sempre preciso e puntuale con la sua terna. 》