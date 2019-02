Calcio Giovanile Categ Allievi : Vairano- Olympia Agnonese 1-6

Calcio Giovanile Campionato regionale Allievi : Vairano- Olympia Agnonese 1-6

Vairano CE 24 Febbraio 2019: Partita difficile, il controllo della palla risultava difficoltoso a causa del campo in erba naturale non curato. I ragazzi di misterPanella vanno in svantaggio per effetto di un contropiede causato da una loro distrazione nei primi minuti della gara ma prontamente reagiscono con determinazione raggiungendo subito dopo il pareggio.

A questo punto hanno superato ogni titubanza e hanno preso il gioco in mano chiudendo il primo tempo già sul 3-1 e mantenendo la concentrazione anche nel secondo tempo hanno portato il risultato su 1-6

Buona prova anche dei ragazzi che sono subentrati di cui il giovanissimo Porfilio Pierpaolo che ha dimostrato già un ottima diligenza e personalità.