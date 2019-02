Molise Cup categ Allievi, 1a giornata: Olympia-Mirabello 3-0

27 Febbraio 2019 Stadio Civitelle di Agnone-Prima giornata MOLISE C UPcategoria Allievi

Gli allievi di mister Panella hanno battuto per 3-0 i pari età del Mirabello Calcio, squadra molto ben organizzata e ben messa in campo ma oggi non c'è stata storia .

I ragazzi granata sono stati nettamente superiori per tutti i 90'. Il girone è a quattro chi vince la competizione affronta la partita successiva perciò adesso bisogna affrontare la 2a partita sempre alle Civitelle con il Baranello e poi infine fuori casa con il Roccaravindola

Le reti della partita sono state realizzate tutte con ottima fattura da:

Di Di ciocco 1tm, nel 2tmp raddoppia Davidde con una bellissima azione personale che da centro campo parte, dripla una serie di avversari, entra in area e infila il portiere, il terzo gol sempre segnato da DI CIOCCO su una bella azione corale.

Bella partita e ben giocata.