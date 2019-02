Cremonese Basket, successo per la giocatrice Ilaria Celli, oriunda agnoneseI

Le oriunde agnonesi si fanno onore nella squadra della Cremonese Basket,le REDGREYS di Cremona categ. promozione femminile, squadra ben organizzata situata nelle posizioni alte della classifica La Promozione è il quinto ed ultimo livello della pallacanestro femminile in Italia

. Ilaria Celli figlia di un agnonese una delle giocatrici della bella squadra lombarda. Ilaria è una studentessa liceale al 5° anno,, suona il clarinetto nella banda musicale di Cremona e si distingue nello sport, il basket, ama Agnone dove torna in estate. Complimenti a lei, ai genitori, ai nonni in particolare a nonna Ippolita.,

"Si riaccende il sorriso delle Redgrey Girls. Dopo due giornate avare le ragazze di Ghilardotti tornano a mietere vittime portando a casa due punti pesanti dalla Cittadella del libero pensiero di Pozzo d'Adda.

In una gara a senso unico, largamente decisa nei primi 20', Bertoletti e socie ritrovano il loro smalto e la loro concretezza, cosa non facile dopo due sconfitte consecutive che rischiavano di minare il loro mood.

La partenza a razzo ed il +17 dell'intertempo mettono i puntini sull'esplosiva reazione delle cremonesi che, con un po' di lungimiranza, già ragionano in chiave playoff. Reazione sostenuta da una prova positiva dell'intera squadra che anche sulle rotazioni delle più giovani ha tenuto botto controllando largamente i parziali chiudendo poi con il rush di Celli (5) ed il canestro di Dondè che ha fissato il 40-56.

Sono contento di come abbiamo reagito - commenta Jack Ghilardotti - abbiamo tutte messo in campo testa e gran tenacia approcciando questa sfida con la giusta intensità ed aggressività. Ora è presto per parlare di Play Off perché ci sono ancora diverse sfide importanti da affrontare. Dobbiamo concentrarci gara per gara a partire dalla prossima con la Virtus Mantova, squadra che all'andata ci ha messo non poca pressione