Campionato Juniores : Sangiustese-Olympia 2-1. Sica: Partita appassionante ma nel primo tempo si poteva fare meglio

2 Marzo 2019 Partita di Campionato Juniores Nazionale girone I

SAN GIUSTESE- OLYMPIA AGNONESE 2-1.

Partita intensa, piena di energia, giocata molto bene per l'intero 1tmp dai pari età della San Giustese e questo ha consentito loro di andare quasi subito in vantaggio al 15' e al 30' il raddoppio.

Al 40' accorciamo le distanze con Suso che ruba palla in area e trafigge il portiere. Nel 2tmp la musica cambia i ragazzi di mister Fusaro prendono in mano il gioco e passano in attacco senza però pervenire al pareggio, mancato in più occasioni per la bravura del portiere della squadra marchigiana

Un fallo di mano in area non rilevato dall'arbitro ha dato ai ragazzi della squadra avversaria la possibilità di perdere del tempo,l'arbitro non ha ammonito alcun giocatoree ha assunto decisioni "troppo casalinghe" peccando di insufficiente tecnica nei confronti dei due assistenti e come se non bastasse il gool del vantaggio in netto fuorigioco.

Senza voler aggiungere gli errori dei ragazzi dell'agnonese, come l'eccezionale occasione capitata a Ballerini a 5' dalla fine quando da solo in area, a tu per tu con il portiere ,di testa metteva clamorosamente al lato .



A fine match l'allenatore della sangiustese si è complimentato con i nostri ragazzii ammettendo che il pareggio era il giusto risultato,anche tanto entusiasmo è arrivato dalla tifoseria per lo spettacolo coinvolgente al quale ha assistito anche se ragazzi della squadra marchigiana dopo uno exploit iniziale, sono crollati fisicamente

L'attenzione adesso si sposta alla partita di recupero da disputarsi sul campo delle Civitelle di Agnone, Venerdi 8 Marzo, festa internazionale della donna, dove bisogna vincere con la squadra del Francavilla

Il commento del responsabile settore giovanile, Sica:"Grande rammarico per aver giocato malino il primo tempo, comunque la squadra c'è, e' una squadra viva, che lotta con grinta, forte fisicamente,bisogna vincere con il Francavilla"



Le reti: al 15' primo tempo vanno in vantaggio loro e raddoppiano al 30' su un netto fuorigioco non rilevato dall' assistente e dall'arbitro al 40' accorciamo le distanze con Suso che ruba palla in area e trafigge il portiere.

Il secondo tempo e'stato un continuo assalto alla porta avversaria dell' Olympia.