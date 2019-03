Campionato Regionale Allievi Tre Pini Matese - Olympia Agnone 3-4

Campionato Regionale Allievi 3 Marzo 2019 Tre Pini Matese - Olympia Agnone 3-4

Sofferta vittoria in terra campana sul campo di Piedimonte Matese dei ragazzi di Mister Panella, i campani nel giro di 2 minuti, grazie anche a un rigore, sono in vantaggio per 2 a 0, i granata cercano in tutti i modi di reagire ma il primo tempo finisce con lo svantaggio di 3 a 0. Nel secondo tempo il mister avversario cambia diverse pedine importanti pensando di aver vinto la partita mentre i ragazzi dell'Olympia entrano in campo più determinati e giocano un ottimo secondo tempo , segnano 4 gol : all'8° con Invigorito, al 9°con Di Ciocco, al 19° con Cocozza e al 28° con Davidde. Fino alla fine ancora tante occasioni non concretizzate, comunque con un po' di convinzione e fortuna i granata riportano a casa la vittoria.