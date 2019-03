Olympia Agnone: mister Foglia Manzillo premia i giovani Lorenzo Ballerini e Lamin

Rappresentano motivo di vero orgoglio per la società e per il responsabile del settore giovanile della Polisportiva Olympia Agnone, Fernando Sica, i ragazzi che con umiltà, lavoro e serietà vengono promossi a giocare nella prima squadra della società di campionato serie D.

E' il caso di Lorenzo Ballerini e Lamin. Ballerini ha fatto il suo esordio in prima squadra ieri in occasione della partita giocata con la Recanatese sullo stadio comunale senza barriere delle Civitelle, di recente messo a nuovo

Ballerini Lorenzo classe 2001 difensore esterno,proviene da Termoli-Scuola San Pietro, ha aderito al progetto di Scuola e Calcio partendo con la Juniores nazionale ha bruciato subito le tappe e in breve termine è entrato nella rosa della prima squadra. Il ragazzo era sotto l'osservazione di mister Foglia Manzillo da tempo che ha deciso di aggregarlo e ieri è arrivata la sorpresa con il suo esordio.

"Lorenzo. afferma Sica "E' un ragazzo educato e disciplinato, serio nell 'impegno, ben inserito nel gruppo, stimato e apprezzato da tutto lo staff tecnico, pupillo di mister Fusaro,apprezzato dal presidente della società Marco Colaizzo. Nell'ambito del progetto scuola e calcio concilia con buon profitto la scuola e il calcio. Sono certo che questo esordio è solo l'inizio di un lungo percorso di successi, questo ragazzo possiede tutti i requisiti per diventare un vero calciatore" e continua con soddisfazione "Anche il giovane Lamin proveniente dalla Juniores ha fatto la sua seconda partita in prima squadra dimostrando molta bravura e tanta personalità"

Lamin a sx della foto