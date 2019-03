7 Marzo 2019 Campionato Regionale Allievi Gara di recupero Olympia Agnone - Forulum 3 a 1

Al Civitelle vittoria dei ragazzi di Mister Panella con il Forulum, nel primo tempo decretato un rigore a favore dei granata e trasformato da Di Ciocco dopo una ribattuta del portiere , gara equilibrata anche se il primo tempo si chiude sull' 1 a 0 per i padroni di casa. Nel secondo tempo viene espulso per doppio giallo Gabriele e l'Agnone rimane in 10 e dopo pochi minuti il Forulum pareggia, ma i granata hanno una buona reazione e a metà del secondo tempo raddoppiano con Invigorito e a fine gara segnano il gol vittoria con Davidde per il 3 a 1 finale.