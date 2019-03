Juniores Olympia Agnonese- Francavilla 2-5. Sica"Speriamo che dopo la sosta tutti facciano un bagno di umiltà"

Brutta partita giocata oggi dai ragazzi della Juniores nazionale dell'Olympia,malamente e nettamente sconfitti sul campo delle Civitelle dai ragazzi del Francavilla per 2-5. Poco agonismo , poca derminazione, poca concentrazione e troppi marchiani errori in difesa,centrocampo e attacco, in tutti i reparti in pratica.Questa è la deludente sintesi.

Partono bene i ragazzi di Fusaro che vanno subito in vantaggio al 10' con Niank su una bella azione personale.

Da questo momento purtroppo la partita per l'Olympia finisce lì subentra un certo lassismo e ne approfittano i ragazzi del Francavilla che pareggiano su una disattenzione della difesa poi dopo 5 minuti subito in vantaggio

Finito il primo tempo nella ripresa

Di nuovo va a segno il Francavilla su calcio di rigore su fallo in area di un difensore che viene espulso come ultimo uomo.

L Olympia resta in dieci e di nuovo vanno in gol per altre due volte portanti a cinque le marcature.

"Delusione in casa Olympia dove si voleva un risultato positivo afferma Sica ma il calcio è così, se le gare non si affrontano con determinazione e grinta si finisce per perdere. Speriamo che dopo la sosta tutti faranno un bagno di umiltà e daranno la giusta continuità negli allenamenti".