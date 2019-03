Campionato regionale esordienti 9 Marzo 2019 Olympia Agnone - Fraterna Isernia 2 partite a 1

Bella partita dei ragazzi di Mister Delli Quadri oggi finalmente allo stadio Civitelle e battono ( come da regolamento in 3 tempi) i pari etá della Fraterna Isernia. Ci parla della partita il Mister granata:

《Oggi al campo bellissima giornata di calcio con due belle squadre la Polisportiva Olimpia Agnonese contro la Fraterna di Iserna a contendersi la vittoria.Delle tre partite giocate la Prima e stata vinta con in secco quattro a zero con un Colato, Manole e Pallotto che hanno giocato benissimo. Nella seconda partita sono scesi i ragazzi del 2007, come da regolamento bisogna far giocare tutti i ragazzi seduti in panchina, i quali pur perdendo contro i loro avversari, che si sono presentati quasi con gli stessi giocatori della prima partita, hanno giocato una una buona partita.La terza partita è stata giocata con la stessa determinazione della prima e chiusasi con lo stesso risultato. Il risultato finale finisce con una vittoria della polisportiva per due a uno. Finalmente siamo tornati a giocare in casa. Le prossime partite saranno tutte sul nostro terreno e mi aspetto finalmente un miglioramento sia tecnico che di carattere.》