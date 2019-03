Campionato Regionale Giovanissimi 10 Marzo 2019 Olympia Agnone - Boys Roccaravindola 4 a 2

Grande vittoria dei ragazzi dell'Agnone oggi al Civitelle contro il Roccaravindola. A inizio partita il minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'allenatore Sergio Siravo, persona di sport molto conosciuto in tutta la provinvincia oltre allenatore nel società del Roccaravindola. I Ragazzi di Mister Di Rosa hanno dominato la partita giocandi un gran calcio ed esprimendo un ottimo gioco corale.

Mister Antonio Di Rosa: 《 Partita interpretata nel modo giusto, primo tempo di grande intensità e buone trame di gioco tanto che il risultato poteva essere più rotondo ma abbiamo sprecato anche molte occasioni. Primo gol inventato da Pallotto e secondo sempre del numero 11 su lancio di Ionna, ma davvero bravi tutti per determinazione e qualità di giocate. Nel secondo tempo, avevamo il vento contro ma abbiamo giocato comunque alla grande, si sveglia Fossaceca che torna il condor di sempre e segna, poi rigore negato a Pallotto, traversa ancora di Fossaceca e tante buone giocate di Carosella, Porfilio sempre incontenibile e determinato una garanzia, e Ionna una roccia, un motorino che smista palloni dappertutto, A.Rossi solito uomo di intelligenza e equilibrio, brava tutta la difesa, molto compatta. Insomma grandi tutti anche i sostituti sono entrati subito in partita. In definitiva le prossime partite sono tutte delle finali, mancano tre finali al nostro obiettivo che sono i play off, ma con questa squadra è più di una speranza.Bravi ragazzi complimenti!》