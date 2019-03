Calcio Campionato Juniores,Olympia Agnonese-Real Giulianova 4-2 Sica: Buona partita con qualche giocata superficiale,adesso pensiamo ai due derby che ci aspettano

OLYMPIA AGNONESE - REAL GIULIANOVA 4- 2

Campionato Juniores Nazionale 10^ giornata di ritorno



Buona partita giocata dai ragazzi di Fusaro che hanno avuto la meglio sui diretti avversari riportandosi a pari punti in classifica con gli stessi.

Molte le occassioni fallite da parte di Suso e Lamin altrimenti il punteggio poteva essere più rotondo

Da premettere che l'Agnonese in difesa ha commesso qualche errore di troppo per mancanza di concentrazione.

Da segnalare che dopo solo dieci minuti dall'inizio del primo segmento di gioco è avvenuto un infortunio grave al portiere del Giulianova che in uscita a terra si è scontrato in maniera del tutto fortuita con il nostro centravanti Lafia restando a terra per circa due minuti privo di sensi. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal servizio di emergenza urgenza del 118 e trasportato presso l'ospedale di Isernia per gli accertamenti del caso

Veniva sostituito dall'altro portiere che dopo dieci minuti subiva il primo gol dietro una bella azione di Suso, purtroppo al 30' del 1tm gli abruzzesi pervenivano al pareggio per una disattenzione della difesa. Senatore su una ribattuta del portiere su un suo colpo di testa rimetteva sempre di testa in rete.

Nella ripresa il Giulianova non si arrendeva e cercava con determinazione e ripetutamente il pareggio ma non ci riusciva, anzi l'agnonese portava a tre le reti su una azione personale di Davidde, un ragazzo del 2003 che oggi ha fatto il suo esordio in Juniores,il quale metteva a centro aerea e immediatamente Suso si avventava su pallone e metteva in rete .

La partita sembrava risolta invece ancora per una disattenzione della difesa che pensava a chiamare il fuorigioco inesistente, loro pervenivano al secondo gol rimettendo in gioco la partita.

Ma la partita finalmente si chiudeva con un ennesimo gol di Suso che portava a quattro le reti.Bisogna ben dirlo, oggi Suso il migliore in assoluto in campo

"Che dire, afferma Sica, squadra non sempre concentrata e frequenti giocate molto superficiali.Adesso ci aspettano due derby con i cugini di Isernia e di Campobasso, speriamo di riportare risultati positivi per meglio raggiungere la zona play off"