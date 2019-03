Campionato Regionale Allievi. Recupero Forulum- Olympia Agnone 3 - 4

Campionato Regionale Allievi 20 Marzo 2019 Recupero Forulum- Olimpia Agnone 3 - 4

Buona la vittoria dei ragazzi di Mister Panella sul terreno di Forli , una partita non giocata benissimo ma che i ragazzi granata hanno amministrato efficacemente per portare a casa il miglior risultato possibile. Primo tempo: al 23° in vantaggio gli avversari con un gol a dire il vero inesistente, un minuto dopo i granata raggiungono il pareggio con una bella punizione di Di Pietro, il primo tempo si conclude sull' 1a 1. Secondo tempo : al 19° segna Davidde, al 26° in gol Invigorito, e al 30° in gol gli avversari. Al 33° allunghiamo le distanze con Di Ciocco, al 39° rigore e gol realizzato dagli avversari che prendono coraggio e ci provano con maggior convinzione .Ma i ragazzi di Mister Panella si battono tenacemente per portare a casa la vittoria amministrando il risultato, lottando su tutti i palloni e mantenendosi sempre concentrati. Un altro bel passo avanti per una squadra che sta crescendo e maturando .